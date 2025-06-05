Erzincan'da Motosiklet Kullanıcılarına Ücretsiz Kask Dağıtıldı

Erzincan'da Motosiklet Kullanıcılarına Ücretsiz Kask Dağıtıldı
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Erzincan Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, kasksız motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtılarak, sürücü güvenliğine dikkat çekildi.

Erzincan Valiliği öncülüğünde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde trafikte farkındalık oluşturmak ve sürücü güvenliğini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, kaskı olmayan motosiklet kullanıcılarına ücretsiz kask dağıtıldı.

Etkinlik Erzincan Adliyesi önünde gerçekleştirilirken, programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehdi Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın Türkiye genelinde motosiklet kullanımının yoğun olduğu illerden biri olduğunu belirterek, sürücülerin can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Vali Aydoğdu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Erzincan, motosiklet kullanımında Türkiye'de sayılı şehirlerden biri. Siz sürücülerimizin büyük çoğunluğu kurallara uyuyor, bu yüzden teşekkür ediyoruz. Ancak motosiklet kullanımında en önemli unsurlardan biri kasktır. Bugün hem bu konuda farkındalık oluşturmak hem de kaskı olmayan sürücülerimize destek olmak için buradayız. Trafikte hayatlarımız çok değerli. Son zamanlarda yaşanan kazalarda ne yazık ki ölüm oranlarında artış görüyoruz ve bu kazaların önemli bir kısmında kask kullanılmıyor. Bu nedenle kaskı olmayan arkadaşlarımızın trafiğe çıkmamasını özellikle rica ediyorum."

Kask dağıtım etkinliği, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı ve sürücülere hem güvenlik hem de bilinç açısından önemli mesajlar verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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