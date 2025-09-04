Erzincan'da Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı
Erzincan'da Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğumunun seneyi devriyesi olan Mevlid Kandili coşkuyla kutlandı. Terzibaba Camii'ne vatandaşlar akın etti. Terzibaba Camiinde düzenlenen Mevlid Kandili programında hocalar tarafından Mevlid-i Şerif, Aşrı şerifler ve İlahiler okundu. Mevlid-i Şerifi dinlemek için genç-yaşlı, kadın- erkek yüzlerce Erzincanlı Terzibaba camiini doldurdular. Yapılan dua ile program sona erdi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel