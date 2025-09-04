Haberler

Erzincan'da Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

Mevlit Kandili dolayısıyla Erzincan'da Terzibaba Camii'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hocalar tarafından okunan Mevlid-i Şerif, Aşrı şerifler ve ilahilerle kutlama gerçekleştirildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Erzincan'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Erzincan'da Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğumunun seneyi devriyesi olan Mevlid Kandili coşkuyla kutlandı. Terzibaba Camii'ne vatandaşlar akın etti. Terzibaba Camiinde düzenlenen Mevlid Kandili programında hocalar tarafından Mevlid-i Şerif, Aşrı şerifler ve İlahiler okundu. Mevlid-i Şerifi dinlemek için genç-yaşlı, kadın- erkek yüzlerce Erzincanlı Terzibaba camiini doldurdular. Yapılan dua ile program sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
