Erzincan'da Mevlit Kandili Coşkuyla Kutlandı

Mevlit Kandili dolayısıyla Erzincan'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Erzincan'da Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğumunun seneyi devriyesi olan Mevlid Kandili coşkuyla kutlandı. Terzibaba Camii'ne vatandaşlar akın etti. Terzibaba Camiinde düzenlenen Mevlid Kandili programında hocalar tarafından Mevlid-i Şerif, Aşrı şerifler ve İlahiler okundu. Mevlid-i Şerifi dinlemek için genç-yaşlı, kadın- erkek yüzlerce Erzincanlı Terzibaba camiini doldurdular. Yapılan dua ile program sona erdi. - ERZİNCAN