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Erzincan'da maden ocağındaki heyelan anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen heyelan anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı. Olayın üzerinden 23 gün geçmesine rağmen toprak kaldırma çalışmaları hala devam ediyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde toprağın tepeden yarılarak çığ gibi düştüğü anlar yer aldı.

Öte yandan olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu gün itibariyle günlük 50 bin metreküp toprak yedek toplama sahasına aktarılıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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