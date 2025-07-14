Erzincan'da 'Köyümde 3 Gün' Projesi Yeniden Başlıyor

Erzincan'da 'Köyümde 3 Gün' Projesi Yeniden Başlıyor
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Erzincan'da valilik tarafından düzenlenen 'Köyümde 3 Gün' projesi, lise öğrencilerine kırsal yaşamı deneyimleme fırsatı sunacak. Proje, 18-20 Temmuz tarihlerinde üç köyde gerçekleştirilecek.

Erzincan'da geçtiğimiz yıl başlatılan "Köyümde 3 Gün" projesi bu senede start alıyor. Proje kapsamında lise öğrencileri köy hayatını yerinde yaşayacaklar.

Erzincan Valiliği'nin himayesinde başlayan, kamu kurum ve kuruluşları ile köy muhtarları ve vatandaşların katkılarıyla düzenlenen "Köyümde 3 Gün" yeniden başlıyor.

Erzincan Valiliği "Köyümde Üç Gün Projesi"nin 2025 yılında tekrar başlayacağını duyurdu. Gençlerin kırsal kesimde yaşam olanaklarını görmesi, tarımsal üretimle tanışması, doğayla iç içe olması, empati kurabilmeleri, şehir yaşamından ve teknolojik bağımlılıklardan kurtulmaları gibi çok sayıda amacı bulunan proje geçtiğimiz ilgi görmüştü.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada; "18-19-20 Temmuz tarihlerinde, AFAD koordinasyonunda Yaylabaşı, Mollaköy ve Çağlayan köylerinde kamp yapmaya hazır mısınız? Çeşitli etkinlikler, AFAD destekli kamp alanları, ilaçlanmış çadır konaklaması, erkek öğrencilerimiz Yaylabaşı & Mollaköy, kız öğrencilerimiz Çağlayan. Doğayla iç içe, sorumluluk ve dayanışma dolu 3 gün seni bekliyor! Hazırsan, biz de seni bekliyoruz. Başvurular Rota Erzincan uygulaması üzerinde etkinlikler sekmesinde" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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