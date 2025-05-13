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Erzincan'da Kore Kültür Günü Etkinliği Rüzgarı

Erzincan'da Kore Kültür Günü Etkinliği Rüzgarı
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Erzincan'da düzenlenen 'Karavan Kore Kültür Günü' etkinliği, Kore'nin geleneksel dansları ve müzikleriyle renklendi. Etkinlik, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi ve gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Erzincan'da Kore rüzgarı esti

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde 'Karavan Kore Kültür Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlik Kore'nin geleneksel dansları ve çalgılarını sergileyen gösterilerle renkli anlara sahne oldu.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Kore ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmek, iki ülke arasındaki kültürel alışverişi artırmak ve Kore kültürünü tanıtmak adına Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen 'Karavan Kore Kültür Günü' etkinliklerinin son durağı Erzincan oldu.

Koreli sahne ve performans sanatçıları, yaptıkları dans gösterileri, sahne performansları ve çaldıkları müzikler ile izleyicilerden tam not aldı.

Vatandaşlar Kore Kültür Günü'ne büyük ilgi göstererek etkinlik alanını doldururken, özellikle gençlerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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