Erzincan'da Kalkınma Çalışmaları Toplantısı Düzenlendi

Erzincan'da Kalkınma Çalışmaları Toplantısı Düzenlendi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şehirdeki tarım, eğitim, sağlık ve turizm gibi alanlarda yürütülen projeler ve planlamalar paylaşıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan'da yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili toplantı düzenlendi.

Toplantıda Erzincan'da tarımdan eğitime sağlıktan, ulaşıma, turizmden istihdama birçok alanda yürütülen ve planlanan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda; kentte devam eden, tamamlanan ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat tarafından basın mensuplarına sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Toplantıda; eğitim, sağlık, güvenlik, kültür, sanat, spor, tarım, ulaşım, altyapı ve istihdam gibi birçok başlık altında Erzincan'ın kalkınmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sunumun ardından basın mensuplarının soruları yanıtlanarak, kamuoyunun projeler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olması sağlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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