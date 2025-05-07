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Erzincan'da Kaçak Hükümlü Yakalandı

Erzincan'da Kaçak Hükümlü Yakalandı
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Erzincan'da, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. isimli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Erzincan'da 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'da "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen E.E. isimli şahıs yakalandı.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen E.E. isimli şahıs yakalanmış olup tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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