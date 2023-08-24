Erzincan'da jandarma komutanı, vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, Erzincan İl Jandarma Komutanı, vali yardımcıları ve yeni kaymakamların ataması yapıldı.
Yayımlanan kararnameyle vali yardımcıları ve kaymakamların ataması şu şekilde yapıldı;
Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci Erzincan Vali Yardımcılığına, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat Erzincan Vali Yardımcılığına, Erzincan Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel Erzurum Pasinler Kaymakamlığına, Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı Sinop Gerze Kaymakamlığına atanırken, Sivas Zara Kaymakamı Ömer Dinçer İliç Kaymakamlığına, Malatya Darende Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu Kemah Kaymakamlığına, Hatay Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe Çayırlı Kaymakamlığına Hakkari Vali Yardımcısı Halil İbrahim Koroğlu Refahiye Kaymakamlığına atandı.
Erzincan'da görev yapan kaymakamların yeni görev yerleri ise şu şekilde;
İliç Kaymakamı Cüneyt Demirkol Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne, Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen Şiir Pervari Kaymakamlığına, Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat Konya Kulu Kaymakamlığına atandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararı çerçevesinde Jandarma Albay Hakan Dedebağı'dan boşalan Erzincan İl Jandarma Komutanlığı koltuğuna Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık atandı. - ERZİNCAN