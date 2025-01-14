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Erzincan'da İzci Buluşması: Kemah Ekibi Misafir Edildi

Erzincan'da İzci Buluşması: Kemah Ekibi Misafir Edildi
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Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, Kemah ilçesinden gelen izci ekibi Erzincan'da ağırlandı. İzciler, düzenlenen kahvaltı ve dersin ardından şehirdeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Türkiye İzcilik Federasyonu Diyanet Erzincan izci liderleri ve izcileri, Kemah ilçesinden gelen izci ekibini Erzincan'da misafir etti. Hafız Mehmet Aydın Gençlik Merkezi'nde yapılan kahvaltı ve ders sonrası, izciler Erzincan'da geziye çıktı. Ergan Dağı, Terzibaba Hazretleri Türbesi ve Terzibaba Camii ziyaret eden izciler ardından Kemah ilçesine uğurladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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