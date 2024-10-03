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Erzincan'da İskan Konutlarının Tapu Dağıtımı Yapıldı

Erzincan'da İskan Konutlarının Tapu Dağıtımı Yapıldı
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5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yazıkaya köyünde yapılacak konutların tapu belgeleri hak sahiplerine noter kurası ile teslim edildi.

5543 Sayılı İskan Kanunu kapsamında Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Yazıkaya köyünde yapılacak olan İskan konutlarının tapu dağıtımı hak sahiplerine teslim edildi.

Erzincan'ın Çayırlı İlçesi Yazıkaya köyünde yapılacak olan İskan konutları için hazırlanan tapu belgeleri noter kurası ile belirlendi. Tapu belgeleri hak sahiplerine Çayırlı İlçesi Yazıkaya köyünde teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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