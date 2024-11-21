Erzincan'da İl Encümen Toplantısı Gerçekleştirildi
Erzincan İl Özel İdaresi'nde, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat liderliğinde İl Encümen toplantısı yapıldı. Toplantıda çeşitli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Erzincan İl Özel İdaresinde İl Encümen Toplantısı yapıldı.
İl Encümen Toplantısı Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında, İl Encümen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN