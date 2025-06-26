Erzincan'da İhtiyaç Sahibi Engellilere Akülü Sandalye Dağıtıldı

Erzincan'da İhtiyaç Sahibi Engellilere Akülü Sandalye Dağıtıldı
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Erzincan'da hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 24 ihtiyaç sahibi engelli bireye akülü sandalye dağıtıldı. Törende mutluluk gözyaşları yaşandı.

Erzincan'da ihtiyaç sahibi 24 engelli bireye akülü sandalye dağıtıldı. İlk kez akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayanlar mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Hayırsever bir vatandaşın desteğiyle 24 adet akülü sandalye alımı yapıldı. Akülü sandalyeler Erzincan Valiliği önünde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engelli bireylere dağıtıldı.

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bugün burada 24 kardeşimize ihtiyaçları olan akülü sandalyeleri dağıtıyoruz. Biz şöyle bir kültürden geliyoruz. Kendi nefsi için istediğini komşusu için istemeyen insan eksik insandır. Sizler bizim başımızın tacısınız" ifadelerine yer verdi.

Akülü sandalyeye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan ise gözyaşlarına boğuldu ve çok mutlu olduklarını belirttiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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