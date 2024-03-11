Erzincan'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Erzincan'da Cami-i Kebir'de toplanan vatandaşlar Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş esnasında tekbirler getirildi, salavatlar okundu ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Programın ardından Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti.
Erzincan'da Filistin'e destek amaçlı yürüyüş düzenlendi.
Cami-i Kebir'de toplanan vatandaşlar yürüyüş yaparak Cumhuriyet meydanına geldiler. Yürüyüş esnasında tekbirler getirildi, salavatlar okundu ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Programın ardından Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. - ERZİNCAN