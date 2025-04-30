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Erzincan'da Fidan Dikme Şenliği Coşkusu

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Erzincan'da düzenlenen fidan dikme şenliği, gençleri ve çocukları buluşturarak 600 fidanın toprakla buluşmasına vesile oldu. Etkinlikte ağaç dikiminin önemi vurgulandı.

Erzincan'da fidan dikme şenliği düzenlendi

ERZİNCAN - Erzincan'da fidan dikme şenliği düzenlendi. Gençleri ve çocukları buluşturan etkinlik renkli anlara sahne oldu.

ACAR Arama Kurtarma Gençlik Eğitim Derneği, Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, AFAD, Kızılay ortaklığında Esentepe mevkiinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

600 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte üniversiteli gençler ile ilkokullu çocuklar yeşil vatan için ağaç diktiler. Ağaç dikim etkinliğinde Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara ve öğrencilere ağaç dikiminin önemi, ağaç dikiminde dikkat edilecek hususlar konusunda bilgiler verildi.

Organizasyona katılan öğrenciler etkinlikle ilgili memnuniyetlerini dile getirirken ACAR Arama Kurtarma Gençlik Eğitim Derneği Başkanı Ferhat Kılıçlı ağaçlandırmanın önemine dikkat çekerek etkinliğe destek veren ve katkıda bulunan kurum ve kişilere teşekkür etti.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük ise "Bakanlığımızca yürütülmekte olan ağaçlandırma ve orman oluşturma kampanyası kapsamında Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri olarak biz de bu kampanyaya dahil olduk. Gençler ve öğrencilerle birlikte güzel bir ağaçlandırma faaliyetinde bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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