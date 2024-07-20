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Erzincan'da düğün sezonu başladı, çiçekçiler yoğunluk yaşıyor

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Erzincan'da yaz aylarıyla birlikte düğün sezonunun açılmasıyla çiçekçilerin gelin arabası süsleme işlerinde yoğunluk yaşandı. Düğünlerin artmasıyla birlikte çiftler çiçekçilere akın etti ve gelin arabaları ortalama bin lira ile 5 bin lira arasında süslendi.

Erzincan'da düğün sezonunun açılmasıyla birlikte çiçekçilerin 'gelin arabası' yoğunluğu başladı.

Yaz aylarıyla birlikte düğün sezonu açılan Erzincan'da çiçekçi esnafın gelin arabası süsleme işlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu açılırken özellikle Kurban Bayramı'nın ardından vatandaşlar peş peşe düğün yapmaya başladı. Gelin arabası süsletmek isteyen çiftler çiçekçilere akın etti. Düğünler çiçekçilerin iş yoğunluğunu artırırken çiçekçi esnafı Duygu Yılmaz, bir gelin arabasının ortalama bin lira ile 5 bin lira arasında süslendiğini kaydetti.

Duygu Yılmaz, bayramdan sonra düğünlerin artmasıyla işlerin açıldığını belirtirken vatandaşların en çok çiçekli süslemelere ilgi gösterdiğini aktardı. Yılmaz, "Düğün özel bir gün olduğu için insanlar daha çok özeniyorlar, en iyisi ve en güzeli olsun istiyorlar. Ancak vatandaş düğünde çok fazla para ödüyor. Bunların içinde en uygunu yine gelin arabası. Fiyatlar bin liradan başlıyor, üst limit tamamen vatandaşın zevkine kalıyor. Ancak iyi bir süsleme ortalama 5 bin lira tutuyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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