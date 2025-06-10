Erzincan'da Drone ile Görüntülenen Anne Ayı ve Yavruları

Erzincan'da Drone ile Görüntülenen Anne Ayı ve Yavruları
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Erzincan'da Drone ile Görüntülenen Anne Ayı ve Yavruları
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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, bir çoban drone ile sürüsünü kontrol ederken, anne ayı ve üç yavrusunu görüntüledi. Yaban hayvanlarının sürüye zarar vermemesi için ayı ailesini yönlendirdi.

Erzincan'da anne ayı ve 3 yavrusu dron ile böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çayırlı ilçesi kırsalında anne ayı ve üç yavrusu doğada yiyecek ararken görüntülendi.

Çayırlı'nın Çilhoroz köyü yaylalarında çobanlık yapan Mert Yılmaz, drone ile hem sürüsünü hem de çevreden gelebilecek yaban hayvanlarının tehlikesini kontrol ediyor.

Öğle saatlerinde havadan sürüyü kontrol eden Yılmaz'ın kadrajına anne ayı ve 3 yavrusunun görüntüsü yansıdı. Bir süre anne ve 3 yavrusunu görüntüleyen Yılmaz, koyun sürüsüne tehlike oluşturmaması için ayı ailesinin farklı yöne drone ile gitmelerini sağladı.

Havadan da görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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