Erzincan'da disiplin cezası alan personellerin durumları değerlendirildi
Erzincan'da çeşitli nedenlerle disiplin cezası alan personellerin durumları, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısında değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcısı ve sendika temsilcilerinin katıldığı toplantıda, disiplin cezası alan personellerin durumları ele alındı.
Erzincan'da çeşitli nedenlerle disiplin cezası alan personellerin durumları değerlendirildi.
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısı Vali yardımcısı Mehmet Emre Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak ve sendika temsilcilerinin de katıldığı toplantıda çeşitli nedenlerle disiplin cezası alan personellerin durumları değerlendirildi. - ERZİNCAN