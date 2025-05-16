Erzincan'da Depremzedelere Açık Borçlandırma Duyurusu

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından depremzedeler için duyuruda bulunuldu.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"6.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis il merkezleri ve ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve 06.07.2024, 26.10.2024, 30.11.2024 ve 24.01.2025 tarihlerinde yapılan noter kuraları ile kendilerine konut çıkan ve İlimizde ikamet etmekte olan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemleri için 20 Mayıs 2025-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler.

Bu kapsamda; borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecek, 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma İşlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen sürelere riayet etmeleri önemle duyurulur." - ERZİNCAN