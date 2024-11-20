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Erzincan'da Dağ Keçileri Havadan Görüntülendi

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Erzincan'da koruma altındaki dağ keçileri, yaban hayatının zenginliğini sergileyerek yüksek noktalardan köylere yakın bölgelere iniyor. Vatandaşlar ve doğaseverler, bu anları ilgiyle izleyip sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.

Erzincan'da dağ keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da dağ keçileri havadan görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan'da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köylere yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.

Dağ keçileri, kırsalda otladıktan sonra yeniden zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.

Erzincan'da Dağ Keçileri Havadan Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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