Erzincan'da çocuklar İyilik Var Projesi kapsamında hologram sirki izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün İyilik Var Projesi kapsamında çocuklar dijital hologram sirki gösterisine katıldı. Etkinlik, çocukların merak duygularını geliştirmeyi ve hayal dünyalarını zenginleştirmeyi amaçladı. Katılımcılar keyifli anlar yaşadı.
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "İyilik Var Projesi" kapsamında çocuklar dijital hologram sirki gösterisine katıldı.
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı çocukların katıldığı etkinlikte, teknoloji ve eğlence bir araya geldi.
Çocukların merak duygularını geliştirmek ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen gösteride, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı