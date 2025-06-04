Erzincan'da Bedelli Erler Yemin Töreni Düzenlendi

Erzincan'da Bedelli Erler Yemin Töreni Düzenlendi
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Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapılan yemin töreninde, askerler ailelerinin önünde Türk bayrağına el basarak yemin etti. Törende Vali Hamza Aydoğdu, askerliğin Türk milletinin en büyük geleneği olduğunu vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Erzincan'da bedelli erlerin yemin töreni yapıldı

ERZİNCAN - Erzincan 59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerler için yemin töreni düzenlendi. Yemin töreninde askerler ve aileleri duygulu anlar yaşadı.

General Enver Eralp Kışlasındaki yemin töreninde, askerlerce taşınan tugay sancağının yerine konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler, evlatlarının yemin törenini izledi.

59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende Mehmetçiklerin yemin etmesinin ardından konuşan Vali Hamza Aydoğdu, düzenlenen yemin töreninin hayırlı olmasını dileyerek "Bu yemin; bir askerin devletine, bayrağına ve milletine bağlılığını ilan etmesinden çok daha fazlasıdır. Bu yemin, bir neslin ecdadına verdiği sözdür. Bu yemin; bayrağı yere düşürmeme, ezanı susturmama, milleti böldürmeme kararlılığıdır." dedi.

Kahraman ordumuzun, milletin vicdanı, devletin teminatı ve bu coğrafyanın umudu olduğunu belirten Vali Aydoğdu, konuşmasının devamında, "Bu ocak; bir mekteptir, bir ocağın dumanı gibi içinizi ısıtan bir değerdir. Asker ocağında sadece eğitim verilmez, karakter inşa edilir. Sabah ezanıyla uyanan, komutla yürüyen her asker; sabrı, disiplini, vefayı, vatan, millet ve bayrak sevgisini iliklerine kadar hisseder. Burada "ben" silinir, "biz" yazılır. Bu birlik ruhu; dağları aşar, ovalarda kök tutar, milletin bağrında çelik bir iradeye dönüşür" dedi.

Askerliğin Türk milletinin en büyük geleneği olduğunu ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, "Dedesi Yemen'deydi, babası Kıbrıs'ta. Şimdi sıra oğuldadır. Bu bir bayrak yarışıdır. Her gelen bir öncekinden aldığı emaneti, teriyle, sabrıyla, yüreğiyle taşır. Her terhis, yeni gelen için bir mirastır. Bu kışlada herkes eşittir. Van'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Antalya'ya, Antalya'dan Kayseri'ye, Kayseri'den Artvin'e ulaşan Anadolu coğrafyasından gelen bu aziz milletin canları, evlatları aynı safta, aynı sofrada, aynı komutla hareket eder. Burada soyadlar silinir, tek bir isim kalır: Mehmetçik." diye konuştu.

Askerlerin ailelerini Erzincan'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirten ve tüm ailelere "Erzincan'a hoş geldiniz." diyen Vali Aydoğdu; ailelerin, kahraman orduya dualarıyla omuz veren, güç veren görünmeyen nefer olduğunu belirtti.

Tören eğitimler sırasında başarı gösteren askerlere başarı belgeleri ve hediyelerin takdimi ile dönem birincisi olan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından sona erdi. Törene, askeri erkan ve askerlerin aileleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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