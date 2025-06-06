Erzincan'da Bayramın Neşesi: Çocuklar Kapı Kapı Şeker Topluyor

Erzincan'da Bayramın Neşesi: Çocuklar Kapı Kapı Şeker Topluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzincan'da Bayramın Neşesi: Çocuklar Kapı Kapı Şeker Topluyor
Haber Videosu

Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde çocuklar bayram geleneği olarak kapı kapı dolaşıp şeker topluyor. Belde halkı, çocukları geleneksel olarak şekerleriyle karşılıyor ve bayramın coşkusunu paylaşıyor.

En tatlı bayram geleneği devam ediyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde yaşayan çocuklar hep birlikte kapı kapı dolaşıp şeker toplarken, ellerindeki şeker kapları ile çocukları bekleyen belde halkı geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bayramların en önemli gelenekleri arasında yer alan şeker toplama geleneği, Çağlayan Beldesinde tüm renkleri ile devam ediyor. Vatandaşlar, bayramın başlamasıyla birlikte evlerinde şeker kaplarıyla çocukları bekledi. Çeşit çeşit çikolataların dağıtıldığı bayramda çocuklar poşetlerle şeker topladı. Bazı vatandaşlarda çocuklara harçlık vermeyi ihmal etmedi.

Kapı kapı gezip şeker toplayan çocuklar, "Bugün bayram. Tüm evleri gezdik. Bugün akşama kadar şeker toplayacağız, çok güzel şekerler topladık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'da manşet Jose Mourinho! Yeni takımını duyurdular

Mourinho'nun yeni takımını duyurdular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Mide bulandıran olay ailesine söyleyince ortaya çıktı
9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.