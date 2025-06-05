Erzincan'da Bayram Öncesi Trafik Bilgilendirmesi

Erzincan'da polisler bayram öncesi vatandaşı bilgilendirdi

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi bilgilendirme ve eğitim faaliyeti düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Kurban Bayram öncesi trafik tedbirleri kapsamında Akyazı Uygulama noktasında şehirlerarası otobüs ve otomobillerde araç sürücüleri ve yolculara yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Ekipler araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri, hız kuralları, trafik güvenliği açısından uyulması gereken kurallar konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.