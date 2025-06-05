Erzincan'da Bayram Öncesi Trafik Bilgilendirmesi

Erzincan'da Bayram Öncesi Trafik Bilgilendirmesi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve eğitim faaliyeti düzenledi. Ekipler, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımı ve hız kuralları hakkında bilgi verdi.

Erzincan'da polisler bayram öncesi vatandaşı bilgilendirdi

ERZİNCAN - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi bilgilendirme ve eğitim faaliyeti düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Kurban Bayram öncesi trafik tedbirleri kapsamında Akyazı Uygulama noktasında şehirlerarası otobüs ve otomobillerde araç sürücüleri ve yolculara yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Ekipler araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemeri, hız kuralları, trafik güvenliği açısından uyulması gereken kurallar konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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