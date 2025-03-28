İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi

Bayram tatili göçü başladı
EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir

Erzincan'da Bahar ve Kış Aynı Anda Yaşanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da kent merkezi bahar havasını yaşarken, 35 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi karla kaplı. Ziyaretçiler, şehirdeki iki farklı mevsimi deneyimliyor.

Erzincan Girlevik'te Kar, merkezde bahar

ERZİNCAN - Aynı şehirde iki farklı mevsimin yaşandığı Erzincan'da hem bahar hem kış aynı anda yaşanıyor. Kent merkezinde bahar havası hüküm sürerken ilçeler ise kıştan izler taşıyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, karla kaplı mevcut durumunu korurken kent merkezinde ise havaların ısınmasıyla birlikte bahar havası etkili oldu.

Ziyaretçilerini karla karşılayan Çağlayan Girlevik Şelalesi, görenleri şaşırttı. Buz sarkıtlarının eridiği şelalede karların erimemesi dikkat çekti.

Şelaleyi ziyaret eden bir vatandaş, " Erzincan'da şu anda 2 farklı mevsim aynı anda yaşanıyor. Erzincan merkezde bahar etkili olurken herkes neredeyse kısa kolluyla geziyor. Girlevik Şelalesi'nde ise hala kar mevcut. Burada sanki Ocak ayındaymışız gibi bir mevsim var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.