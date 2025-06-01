Erzincan'da Atatürk Parkı'nda Mangal Yasaklarına Rağmen İhlaller Artıyor

Erzincan'da Atatürk Parkı'nda Mangal Yasaklarına Rağmen İhlaller Artıyor
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Erzincan şehir merkezindeki Atatürk Parkı'nda yasak olmasına rağmen hafta sonları mangal yakanların sayısının artması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Şikayetler artarken, yasakların uygulanmadığı belirtiliyor.

Erzincan şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkında yasak olmasına rağmen özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde çok sayıda kişinin mangal ve semaver yakıp geriye çevre kirliliği bırakmalarına tepkiler büyüyor.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Atatürk Parkı mangal keyfi yapmak isteyenlerin mekanı haline dönüşürken bu durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş ise durumu yetkili mercilere şikayette bulunuyor. Şikayetlere ve yasak olmasına rağmen aynı manzaranın devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, "Çok defa insanlar bu durumu şikayet etti. Parkın tam etrafında evler var. Rahatsız olmamak mümkün değil. Atatürk Parkında 'mangal ve semaver yapmak yasaktır' tabelalarına sıkça rastlıyoruz. Ancak bu yasağa uyulduğunu da, uymayanlar hakkında yaptırım tatbik edildiğine de henüz hiç rastlamış değiliz. Bu durum çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayan yetişkinler ve çocuklar açısından büyük bir rahatsızlık sebebi." ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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