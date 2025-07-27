2025 Aile Yılı kapsamında vatandaşların aile hukuku konularında bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Erzincan'da 'Aile ve Hukuk' konulu söyleşi düzenlendi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen söyleşide, Avukat Büşra Çobanoğlu Özer, aile hukuku alanındaki güncel gelişmeler ve vatandaşların hakları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Katılımcılar, aile içi hak ve sorumluluklar hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatı buldu. Söyleşinin sonunda katılımcılar bu alanda merak ettikleri soruları Büşra Çobanoğlu Özer'e yönelttiler. Soruların cevaplanmasının ardından söyleşi son buldu. - ERZİNCAN