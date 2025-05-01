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Erzincan'da 45 Yıldır Ciltçilik Yapan Orhan Ersu'nun Yahut Olmaya Yüz Tutmuş Mesleği

Erzincan'da 45 Yıldır Ciltçilik Yapan Orhan Ersu'nun Yahut Olmaya Yüz Tutmuş Mesleği
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Erzincan'da 45 yıldır ciltçilik yapan Orhan Ersu, teknolojik gelişmelere rağmen tarihi eserler olan Kur'an-ı Kerimleri onarıp yeniden okunabilir hale getiriyor. Ciltçilik mesleğinin geleceği ise belirsiz.

Bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini Erzincan'da 45 yıldır aralıksız sürdüren Orhan Ersu, yarım asra yakın kitap tamiri ve ciltleme yapıyor.

Erzincan'da İnönü Mahallesi Merkez Çarşısında 10 metrekarelik bodrum katta bulunan atölyesinde 45 yıllık ciltçilik mesleğini sürdürmeye çalışan Orhan Ersu, bu günlerde işlerinde yoğunluk yaşadığını belirtti. 100 yıllık Kur'an-ı Kerimleri yeniden okunabilir hale getiren cilt ustası Orhan Ersu, gelişen teknolojiye karşın unutulmuş işini sürdürmeye devam ediyor.

Ciltçilik mesleğine 70'li yıllarda başladığını ifade eden Orhan Ersu, "45 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çıraklığım dahil bu işe devam ediyorum. Gelen eski Kur'an-ı Kerimler üzerine ciltleme yapıyorum. Tarihi eser Kur'anlar geliyor bazen. Eskimiş Kur'anları getiriyorlar, yeniden tazeleyip vatandaşa teslim ediyoruz. Vatandaş Kur'an'ını getirip bazen başında bekliyor iş bitene kadar. Yıpranmış, mesela çocuklar yırtmış Kur'an'ı biz tazeliyoruz onları. Olmayanları fotokopi çekiyoruz veya eski Kur'anlardan yeni yaptıklarımıza takviye yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Ciltçilik mesleğinde çırak yetişmiyor"

Ersu, ciltçilik mesleğinde alttan yetişen kimsenin olmadığını ve Erzincan'da mesleği icra eden yalnızca 2 kişinin kaldığını belirterek, "Alttan gelen bir kişi vardı, çırak olarak. O da başka yerde matbaa ustası olarak devam ediyor, ciltçiliği bıraktı. Geriden gelen başka ciltçi de kalmadı. Mesleğin son ustalarıyız. Mesleği yapan 2 kişi kaldı" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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