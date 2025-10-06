Haberler

Erzincan'da 27. Birim Amirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 27. Birim Amirleri Toplantısı'nda kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyeti konuları üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 27. Birim Amirleri Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak vali yardımcıları ve birim amirleri tarafından takip edilen çalışmalar ve devam eden projelerde gelinen son durum hakkında Vali Aydoğdu ve katılımcılara bilgi sunuldu.

Kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve hızlı yürütülerek yapılan projelerde ve sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulmasının önemini vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu; vatandaşların talep, öneri ve sorunlarına bu doğrultuda çözüm üretilmesini isteyerek yapılan iş ve işlemlerin tüm süreçlerinin titizlikle takip edilmesi, hızlı ve aksatılmadan yürütülmesi yönünde talimat verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
