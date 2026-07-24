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Erzincan'da 2026 Hasat Sezonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Erzincan'da 2026 Hasat Sezonu Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Erzincan'da Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2026 yılı hasat sezonu çalışmaları ele alındı. Anız yangınları ve ürün kayıplarına karşı alınacak tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Erzincan'da 2026 yılı hasat sezonuna ilişkin yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Birimleri Koordinasyon Toplantısı, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026 yılı hasat sezonunda yürütülen çalışmalar ele alınırken, sahadaki uygulamalar değerlendirildi.

Hasat döneminde meydana gelebilecek anız yangınlarına karşı alınan tedbirler, ürün kayıplarının önlenmesine yönelik çalışmalar ve kurumlar arasındaki koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantıda, üreticilerin emeğinin korunması, hasat sürecinin güvenli ve verimli şekilde tamamlanması amacıyla ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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