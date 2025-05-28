Erzincan'da 2 vali yardımcısı, 4 kaymakam değişti

Erzincan'da 2 vali yardımcısı, 4 kaymakam değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesiyle Erzincan'ın dört ilçesinde kaymakamlar değişirken, iki vali yardımcısı da başka ile atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararnamesiyle Erzincan'ın dört ilçesinde kaymakamlar değişirken, iki vali yardımcısı da başka ile atandı.

Vali yardımcıları ve kaymakamlar kararnamesi yayınlandı. Resmi Gazetede yayınlanan kararnameye göre, Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci Sakarya Vali Yardımcılığına atandı. Kırşehir Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya Erzincan Vali Yardımcısı oldu. Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay Elazığ Vali Yardımcılığına atandı.

Rize Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın Erzincan Vali Yardımcısı oldu.

Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu Van Saray Kaymakamı oldu. Sivas Divriği Kaymakamı Resul Tutay Kemah Kaymakamı oldu. İliç Kaymakamı Meriç Dinçer Çorum Alaca Kaymakamı oldu. Trabzon Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci Erzincan İliç Kaymakamı oldu. Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk Kırıkkale Keskin Kaymakamı oldu. Ağrı Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan Kemaliye Kaymakamı oldu. Erzincan Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü oldu. Hakkari Vali Yardımcısı Buğra Karadağ Üzümlü Kaymakamı oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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