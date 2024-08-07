Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı tarafından yapılan yaşam merkezinden elde edilen gelir Erzincanlı öğrencilere burs olarak verilecek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı tarafından yaptırılan yaşam merkezinden elde edilecek olan gelir Erzincanlı öğrencilere burs olarak verilecek.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'le birlikte EBYÜ Vakfı tarafından yaptırılan yaşam merkezi inşaatını ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan 20 bin metrekare alan üzerine kurulu ve tamamlandığında içerisinde kafeterya, eczane, restoran ve ofislerin yer alacağı yaşam merkezinden elde edilecek gelirlerin Erzincanlı öğrencilere burs olarak verileceği aktarıldı. - ERZİNCAN