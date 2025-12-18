Haberler

Görev yeri değişen hâkim ve savcıya veda yemeği

Erzincan Adliyesi'nde HSK kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için düzenlenen veda programında, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Programda plaket takdim edildi.

Erzincan Adliyesinde görev yaparken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcı için veda programı düzenlendi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen veda yemeğine Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, Cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye personeli ile aileleri katıldı.

HSK kararnamesi kapsamında Erzincan İş Mahkemesi Hakimi Fatma Tugay Ağırman, Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine atanırken; Erzincan Cumhuriyet Savcısı Harun Karlı ise Bingöl Muhakemat Müdürlüğüne hazine avukatı olarak görevlendirildi.

Programda konuşan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Erzincan Adliyesine sundukları hizmetlerden dolayı Hakim Fatma Tugay Ağırman ve Cumhuriyet Savcısı Harun Karlı'ya teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başsavcı Mustafa Değerli ve Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan tarafından tayini çıkan Hakim Fatma Tugay Ağırman ile Hazine Avukatı olarak atanan Harun Karlı'ya plaket takdim edildi. - ERZİNCAN

