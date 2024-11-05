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Erzincan'a Gündüzlü Yaşlı Bakımevi Yapılacak

Erzincan'a Gündüzlü Yaşlı Bakımevi Yapılacak
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Gündüzlü Yaşlı Bakımevi'nin yapılacağı alanı inceledi. Vali Aydoğdu, merkezdeki bakımevinin engelli ve yaşlı bireyler için çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Gündüzlü Yaşlı Bakımevinin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Vali Aydoğdu, Erzincan Merkez ilçesi, Işıkpınar Mahallesinde bulunan hazineye ait 167 ada 1 parsel nolu taşınmaz üzerinde yapılacak olan, Gündüzlü Yaşlı Bakımevi Merkezi'nin yapılacağı alanı yerinde inceleyerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Aydoğdu, "Engelli bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yapılacağı, aynı zamanda yaşlıların da yine kültürel, sanatsal, hobi bahçeleri gibi etkinliklerle faaliyet gerçekleştirebileceği çok amaçlı Gündüzlü Yaşlı Bakımevini şehrimize kavuşturuyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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