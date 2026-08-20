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Kaymakam Akpınar, Mustafalı Camii Restorasyonunu Yerinde İnceledi

Kaymakam Akpınar, Mustafalı Camii Restorasyonunu Yerinde İnceledi
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Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, restorasyon çalışmaları süren Mustafalı Camii'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları değerlendiren Akpınar, caminin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen süreci inceledi.

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, ilçede restorasyon çalışmaları devam eden Mustafalı Camii'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, tarihi camide devam eden restorasyon çalışmaları yerinde incelendi. Yetkililerden çalışmaların mevcut durumu ve yürütülen süreç hakkında bilgi alan Kaymakam Akpınar, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Mustafalı Camii'nin restorasyon çalışmalarının tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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