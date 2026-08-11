Kaymakam Akpınar'dan Erzin Merkez Camii Kur'an Kursu Ziyareti

HATAY (İHA)- Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Erzin Merkez Camii'nde düzenlenen Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Kaymakam Akpınar, kurs görevlilerinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Akpınar, öğrencilerin eğitim durumları hakkında bilgi alarak çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Kaymakam Akpınar, Kur'an Kursu'nda görev yapan eğitimcilere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı