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Erken Çalışmanın Önemi: Anksiyete ile Mücadele İçin Planlı Hazırlık

Erken Çalışmanın Önemi: Anksiyete ile Mücadele İçin Planlı Hazırlık
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Eğitim Koçu Selver Yazıcı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere erken çalışma tavsiyesinde bulunarak, geç başlamanın psikolojik sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Öğrencilerin sınav için en az 5 buçuk ay önceden hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Eğitim Koçu ve Aile Danışmanı Selver Yazıcı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere uyarılarda bulunarak, "Çalışmaya geç başlanması psikolojik olarak anksiyete ve kaygı bozukluğu gibi sorunları ortaya çıkarıyor" dedi.

Öğrencilerin sınava çalışmaya geç başlaması sonucunda kendilerini psikolojik olarak rahatsız hissettiklerini söyleyen Eğitim Koçu ve Aile Danışmanı Selver Yazıcı, "YKS'ye 5 buçuk ay kaldı ve bu çok ciddi bir zaman gibi görünse de aslında çok az bir zaman. Çünkü YKS içeriği gerçekten geniş bir içerik. O yüzden biz öğrencilere genel olarak en az Ağustos-Eylül gibi ders çalışmalarını tavsiye ettik. Fakat ders çalışmayan öğrenciler son zamana sıkıştırdıkları için ciddi anlamda psikolojik olarak kendilerini rahatsız hissediyorlar. Bu anlamda da biz her zaman öğrencilere erkenden ders çalışmaya başlayıp, sınava yaklaşan dönemde hazır bulunmuşluklarının yeterli olmasını tavsiye ediyoruz. Eğer öğrencilerimiz sınava çalışmayı son dakikaya bırakırsa ilk olarak konular yetişmeyecek, daha sonra soru çözemeyecekler. Deneme sınavlarına da zaten yetişemeyecekler. Bizim bu konuda en büyük tavsiyemiz şubat sonuna kadar TYT konularını, nisan sonuna kadar da AYT konularını tamamen bitirmiş olup, sonrasında da deneme çözümlerine başlamak olacaktır" dedi.

"Çalışmaya geç başlanması psikolojik olarak anksiyete ve kaygı bozukluğu gibi sorunları ortaya çıkarıyor"

Yazıcı, sınava geç başlamanın daha sonraki dönemde öğrencilerde anksiyete ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik sorunları ortaya çıkardığını söyleyerek, "Öğrenci eğer geç başlamış olursa, hala başlamamış olursa son dakikaya konuları yetiştirmeye çalışırsa bu ciddi anlamda öğrencilerde psikolojik olarak anksiyete, kaygı bozukluğu, yapamayacağım korkusu, birtakım uykusuzluk problemleri gibi sebepleri ortaya çıkarıyor. O yüzden bizim en büyük tavsiyemiz olabildiği kadar erkenden başlayıp planlı bir şekilde konuları bitirip, soru bankalarından soruları bitirip sonrasında da denemelere geçmeleridir. Bu anlamda öğrencilere tavsiyemiz erkenden başlamaları olacaktır. Çünkü erkenden başlayan öğrenci zaten konuları halletmiş, sorularını çözmüş, denemelerde de netlerini artırmaya başlamış olacaktır. Eğer erkenden başlamamışsa bir öğrenci, sınava 5 buçuk ay kala nereden başlayacağını bilemiyor. Nasıl hareket edeceğini bilemiyor. Plan ve programını oturtamıyor. Günde 10-15 saat ders çalışmaya çalışıyor ve psikolojik olarak hem uyku anlamında hem sosyal aktivite anlamında hem de güncel hayatın kalitesi anlamında ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. O yüzden kaygı ve anksiyeteye yer bırakmadan erkenden başlamak psikolojik açıdan her zaman daha olumludur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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