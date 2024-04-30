Erhan Aslan'ın katılımıyla insanın evrensel yaşam yolculuğu üzerine söyleşi gerçekleşti

EGİAD Üyesi ve "Elifin Yolculuğu" kitabının yazarı Erhan Aslan'ın katılımıyla gerçekleşen söyleşide, insanın evrensel yaşam yolculuğu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

EGİAD Üyesi ve Elifin Yolculuğu Kitabı'nın Yazarı Erhan Aslan'ın katıldığı söyleşi EGİAD merkezinde gerçekleşti. Hayata ilişkin sorgulanan, insana dair pek çok konunun ele alındığı etkinlikte, İnsanın evrensel yaşam yolculuğunu derinlemesine keşfetmek üzere önemli sorulara yanıt arandı.

1971 İzmir doğumlu ve elektronik mühendisi olan Aslan, 2000 yılından bu yana e-Çözüm Bilişim'de Genel Müdür olarak görev yapıyor. 2013 yılından bu yana Silva Metodu, Kişisel Gelişim Teknikleri, Bilinç ve Bilinçdışı gibi kavramlar üzerine çalışmalar yürüten ve 2019 yılında Silva Metodu yetkili eğitmeni olan Aslan, "Benim için muazzam bir yolculuktu. Şimdi, deneyimlerimi dostlarla paylaşarak yaşam amacıma hizmet etme zamanı." dedi. Tekamülün bilincin evrimleşmesi ve yüksek benle hızlanması olduğunun altını çizen Aslan, "Bilgiye sahip olmakla idrake sahip olmak arasındaki derin boşluğun karşılanması, ne koyu bir inançla bir sisteme tutunmaktan, ne de onları yok saymaktan geçiyor. İnsanlığa bu konuda en çok yol gösteren kaynaklar inanç sistemleri olmuştur. En ilkel seviyelerden, semavi dinlere kadar insanlık kadar eski olan bu manevi ve sosyal kılavuzların birçoğu hali hazırda da referans olma özelliğini sürdürmektedirler." dedi. Erhan Aslan, dünyanın tekamül okulu olduğunu, bilinçli farkındalık ve idrak yolunda ilerlemenin önemine değindi. - İZMİR