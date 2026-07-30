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Eren Kaşıkçı’nın cenazesi memleketi Tokat’a uğurlandı

Eren Kaşıkçı’nın cenazesi memleketi Tokat’a uğurlandı
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Sarıyer’deki evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi, Sancaktepe’de düzenlenen cenaze töreninin memleketi Tokat’a gönderildi.

Sarıyer'deki evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, Sancaktepe'de düzenlenen cenaze töreninin memleketi Tokat'a gönderildi.

Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulunmuştu. İncelemenin ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Kaşıkçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na otopsi için götürülmüştü. Yapılan otopsinin ardından ünlü şefin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Kaşıkçı, Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.

Cenazeye, Acun Ilıcalı, Şef Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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