TIR'la çarpışan traktör ikiye bölündü; 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde mısır yüklü TIR ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kaza sonrası her iki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde mısır yüklü TIR'la çarpışan traktör ikiyi bölündü, iki sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konya- Adana kara yolu Türkmen kavşağında meydana geldi. Deniz Albayrak yönetimindeki 42 JB 986 plakalı traktör, kavşakta Adnan Alpak'ın kullandığı 63 ZD 450 plakalı mısır yüklü TIR'la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada sürücüler Deniz Albayrak ve Adnan Alpak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 sürücü, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
