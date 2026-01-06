Kardan adamı yıkan gençlerden iç ısıtan özür

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir esnafın dükkanının önüne yaptığı kardan adamı yıkan gençler, yaptıkları hatayı anlayıp özür için geri döndü. Esnafın kapısına baklava bırakan gençler, güvenlik kamerasının önüne geçerek özür diledi. Gençlerin davranışı soğuk kış gününde yürekleri ısıttı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde yağan karın tadını çıkarmak isteyen bir esnafın, dükkanının önüne özenle yaptığı kardan adam, yoldan geçen çocuklar tarafından tekmelenerek yıkılmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar, izleyenleri hem üzmüş hem de gülümsetmişti.

Geri dönüp özür dilediler

Sabah işyerin geldiğinde kapısının önünde bir kutu baklava bulan işyeri sahibi, gençlerin "Abla güvenlik kamerası görüntülerini izler misin? Özür dileriz" notuyla karşılaştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise işyerinin önüne gelen gençler, kameranın önüne gelerek, "Buraya özür dilemeye geldik. Tatlı da getirdik. Bu kadar ciddiye alınacağını bilmiyorduk. Eğlence amaçlıydı. Size kardan adam yapmaya çalışacağız ama etrafta kar yok. O yüzden size baklava getirmiştik" ifadelerine yer verdi. Ardından tatlıyı işyerinin önüne bırakıp ayrıldı.

Yaşananlardan geriye çocukların dürüstlüğü ve esnafın hoşgörüsüyle hafızalara kazınan bu sıcak anlar kaldı. - ZONGULDAK