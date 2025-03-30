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Erdemli'de Geleneksel Bayramlaşma Coşkusu

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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Ali Beyli kırsal mahallesinde vatandaşlar meydanda bir araya gelerek bayramlaşıp çocuklara şeker dağıttı. 100 yıldır süren gelenekle, küsler barışıyor ve bayram coşkusu yaşanıyor.

Mersin Erdemli'de mahalleli meydanda bayramlaştı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Ali Beyli'de, vatandaşlar meydanda bayramlaşıp çocuklara avuç avuç şeker dağıttı.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de bayram coşkusu yaşanıyor. Büyükşehir ve ilçe merkezlerinde ev ziyaretleri yoğunlukta olurken bazı kırsal mahallelerde ise meydanlarda bayramlaşma gerçekleştiriliyor. Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Ali Beyli'de de vatandaşlar, meydanda buluştu. Sıraya giren ve uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, bir birleriyle tek tek bayramlaştı. 100 yıldır sürdüğü belirtilen gelenek sayesinde küslerin barıştığı, duyguların ön plana çıktığı ifade edildi.

Bayramlaşma sırasında gönüllü mahalle sakinleri ise çocuklara avuç avuç şeker dağıtarak gönüllerine dokundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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