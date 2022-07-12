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Erdek'te Zabıtadan Denetleme

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erdek'te Zabıtadan Denetleme

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek Belediyesi Başkanlığı Zabıta ekipleri denetlemelerde bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek Belediyesi Başkanlığı Zabıta ekipleri denetlemelerde bulundu.

Erdek Zabıta müdürlüğü ekipleri bayram boyunca sahil bandında ve esnaflara yönelik denetimlerde bulundu. Erdek Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Hüseyin Erdoğan ve beraberindeki zabıtalar, vatandaşların ağız tadıyla sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için ve Erdek'te rahatça tatil yapabilmeleri için denetimlerini sıklaştırdıklarını belirtti. Denetimde seyyar satıcılar ve esnafın dükkan önü işgaliyesi ayrıca halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat edildi. Bir iş yerine ise kurallara uymadığı için ceza kesildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Erdoğan Balıkesir Zabıta Yerel Haberler

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