Erdek'te Sıcak Havada Günübirlik Tatilci Akını

Balıkesir'in tatil beldelerinden olan Erdek'te hafta sonu sıcak havayı fırsata çevirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Özellikle Bursa, İstanbul ve Çanakkale gibi çevre illerden günübirlik gelen tatilciler, Erdek Kapıdağ Yarımadası'ndaki koylara ve sahillere yoğun ilgi gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, hem geliş hem de dönüş saatlerinde trafikte yoğunluk oluşturdu. Erdek Caddesi başta olmak üzere yarımada giriş ve çıkış güzergahlarında zaman zaman araç trafiği durma noktasına geldi. Yoğunluk, havadan dron ile de görüntülendi.

Bandırma merkezden Erdek istikametine giden güzergahlarda trafik akışını sağlamak üzere polis ekipleri belirli noktalarda yönlendirme yaptı. Yetkililer, sürücülerden dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

35 dereceyi bulan hava, sahillere akını tetikledi

Meteoroloji verilerine göre hafta sonu Balıkesir genelinde sıcaklıklar 35 dereceye yaklaştı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Erdek'in serin koylarını ve plajlarını tercih etti. Özellikle çocuklu aileler ve genç gruplar, deniz kenarında serinleyip dinlenmeyi seçti.

Yoğunluğa rağmen gün içinde herhangi bir kaza ya da olumsuzluk yaşanmadığı, günübirlikçilerin akşam saatlerinde sorunsuz şekilde evlerine döndüğü bildirildi. - BALIKESİR