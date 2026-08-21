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Erdek'te Sabah Mezatı: Taze Balıklar Alıcılarla Buluştu

Erdek'te Sabah Mezatı: Taze Balıklar Alıcılarla Buluştu
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Erdek ilçesinde sabah erken saatlerde denize açılan balıkçı teknelerinin getirdiği farklı türdeki taze balıklar, balıkçı kahvesinin yanında düzenlenen mezatta satışa sunuldu. Vatandaşlar ve balık alıcıları, denizden yeni çıkan ürünleri inceleyerek satın aldı. Mezatın her sabah saat 09.00'da yapıldığı belirtildi.

Erdek ilçesinde sabahın erken saatlerinde denize açılan küçük balıkçı teknelerinin kıyıya getirdiği farklı türlerdeki balıklar, düzenlenen mezatta satışa sunuldu.

Sabah saatlerinde denize açılan balıkçı tekneleri, tuttukları çeşitli balıklarla Erdek sahiline döndü. Balıkçıların kıyıya getirdiği ürünler, balıkçı kahvesinin yanında gerçekleştirilen mezatta alıcılarla buluştu. Farklı türlerde balıkların yer aldığı mezatta vatandaşlar ve balık alıcıları, denizden yeni çıkarılan ürünleri inceleyerek satın aldı. Sabah saatlerinde hareketliliğin yaşandığı bölgede balıkçılar, tuttukları ürünleri mezat aracılığıyla satışa sundu.

Erdek'te balık mezatının her sabah saat 09.00'da balıkçı kahvesinin yanında gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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