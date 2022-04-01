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Erdek Şoförler Odası Başkanı Aydın Tekin güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erdek Şoförler Odası Başkanı Aydın Tekin güven tazeledi

Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulunda, başkanlığına yeniden Aydın Tekin seçildi.

ERDEK, BALIKESİR (İHA) - Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan Genel Kurulunda, başkanlığına yeniden Aydın Tekin seçildi. Yapılan genel kurulda Aydın Tekin, Tamer Akçay, Erhan Ünal yarıştı.

Divan heyetinin seçimi ile başlayan genel kurulda çalışma, hesap ve denetim raporları oybirliğiyle kabul edildi. Adayların yaptıkları konuşmalar sonrası oy kullanımına geçildi.

252 üyesi bulunan Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel kurulunda 185 oy kullanıldı. Beyaz liste ile seçime katılan Aydın Tekin 116, sarı Liste ile seçime katılan Tamer Akçay 44, mavi liste ile seçime katılan Erhan Ünal ise 24 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. Mevcut Başkan Aydın Tekin yeniden başkanlığa seçilerken, yaptığı konuşmada tüm üyelere teşekkür etti.

Aydın Tekin'in yönetiminde şu isimler yer aldı: Yalçın Aycan, Hasan Şener, Mustafa Yantakke, Recep Yiğit Dağtekin, Hasan Sarbay, İsmail Başoğlu

Genel Kurula Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Musa Alioğlu, çevre ilçelerde faaliyet gösteren oda başkanları ve üyeler katıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Tekin, Erhan Ünal, Akçay, Erdek, Yerel, Haberler

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