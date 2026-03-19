Haberler

Bursa basınının duayen ismi Erdal Özdür hayatını kaybetti

Bursa basınının duayen ismi Erdal Özdür hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa yerel basının önemli isimlerinden köşe yazarı Erdal Özdür, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar gazetecilik yapan Özdür, son dönemde hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Bursa Gazeteciler Cemiyeti, vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursa yerel basınının duayen isimlerinden Erdal Özdür 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa yerel basınının önemli isimlerinden uzun yıllar köşe yazarlığı yapan 81 yaşındaki Erdal Özdür, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özdür, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber, Bursa basın camiasında büyük üzüntüye neden olurken, Bursa Gazeteciler Cemiyeti de Özdür'ün vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdal Özdür'ün cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

1945 yılında Bursa'da dünyaya gelen Erdal Özdür, ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe ilgi duyan Özdür 1 Nisan 1964 tarihinde muhabir olarak göreve başladı. İlerleyen yıllarda birçok gazetede görev alırken 1990 yılında mesleğine serbest yazar olarak devam etti. 1994 yılında magazin müdürlüğü görevini alan Özdür, daha sonra köşe yazarlığı yapmaya tekrar devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu

İran saldırıları kilit vurdurdu! O ülke rafinerileri kapattı
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

Küme düşme hattı alev alev
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu

İran saldırıları kilit vurdurdu! O ülke rafinerileri kapattı
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
Orhan Gencebay taburcu edildi

Ünlü sanatçıdan sevindiren haber