Bursa basınının duayen ismi Erdal Özdür hayatını kaybetti

Bursa yerel basınının duayen isimlerinden Erdal Özdür 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa yerel basınının önemli isimlerinden uzun yıllar köşe yazarlığı yapan 81 yaşındaki Erdal Özdür, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özdür, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber, Bursa basın camiasında büyük üzüntüye neden olurken, Bursa Gazeteciler Cemiyeti de Özdür'ün vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdal Özdür'ün cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

1945 yılında Bursa'da dünyaya gelen Erdal Özdür, ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe ilgi duyan Özdür 1 Nisan 1964 tarihinde muhabir olarak göreve başladı. İlerleyen yıllarda birçok gazetede görev alırken 1990 yılında mesleğine serbest yazar olarak devam etti. 1994 yılında magazin müdürlüğü görevini alan Özdür, daha sonra köşe yazarlığı yapmaya tekrar devam etti. - BURSA

