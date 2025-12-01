Erciyes Üniversitesi ve TOMTAŞ İş Birliği Protokolü İmzaladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. arasında havacılık sektörüne yönelik nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi; akademik ve teknik bilgi paylaşımı, öğrencilere staj ve uygulama imkanları sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ile TOMTAŞ yöneticileri katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan protokolün üniversite-sanayi iş birliği açısından güzel bir örnek olduğuna dikkat çekerek, "Kayserimizde TOMTAŞ'ın geldiği süreçleri ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Ortak Ar- Ge süreçlerinde de akademisyenlerimizle birlikte çalışma içerisinde olurken, sürecin resmi bir iş birliği protokolüne dökülmesinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. İmzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır ise konuşmasında TOMTAŞ'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. TOMTAŞ hayalinin yeniden hayata geçtiği günden bu yana Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un önemli destekler verdiğinin altını çizen Çakır; "Erciyes Üniversitesi'nin bugüne kadar TOMTAŞ'ın arkasında dimdik durduğu gibi TOMTAŞ'ta Erciyes Üniversitesi'nin havacılıkla, yüksek teknoloji ile ilgili bütün projelerinde yanında yer almaktan büyük bir şeref duyacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile TOMTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Çakır tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı. - KAYSERİ