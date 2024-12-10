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Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç'un Emeklilik Töreni Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç'un Emeklilik Töreni Düzenlendi
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, beyin ve sinir cerrahisi alanında önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç için bir emeklilik töreni gerçekleştirildi. Törende, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve akademik personel Koç'un hizmetlerini kutladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde yaş haddinden emekli olan Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç için emeklilik töreni düzenlendi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen emeklilik törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil ile akademisyenler ve idari personel katıldı.

Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç'un hayat hikayesinin okunması ile başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç'a emeklilik hayatında mutluluklar diledi. "Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç hocamızın yeri bende her zaman ayrıdır" diyen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç hocamı ile her zaman beraber olmaya ve mesleki olarak deneyimlerinden yararlanma anlamında her daim birlikte olmaya devam edeceğiz. Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç hocamızda bizlere her zaman bu süreçlerde katkı sağlayacaktır. Bir isim kolayına yetişmiyor. Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç hocamız gibi duayen isimlerin bizlere katkı sağlamasını ve ahde vefa örneği olarak da bizlerin onları her zaman anması ve saygı göstermesini önemli buluyorum. İnşallah emeklilik sürecinde Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç hocamıza ailesi ile sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da konuşmasında "Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç hocamız sadece Kayseri için bir değer değil. Türkiye'nin farkı bölgelerin den hastaların geldiğini biliyoruz. Belirli aralıklar ile akademik kurullarda kendisini bizler ağırlamaktan onur duyacağız. Ailesi ile huzurlu ve güzel bir emeklilik hayatı diliyorum. Kurumumuz adına kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Emekli olan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç ise konuşmasında emeklilik törenine katılanlara teşekkür ederek, hayatından kesitler anlattı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Altun tarafından Prof. Dr. Koç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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