Erciyes Mavi Kartalları, Kütahya'da şehit aileleriyle buluştu

Erciyes Mavi Kartalları, Kütahya'da şehit aileleriyle buluştu
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Erciyes Mavi Kartallar Derneği Başkanı Ercan Agan, dernek üyeleriyle birlikte Kütahya'da şehit ailelerini ziyaret etti.

Erciyes Mavi Kartallar Derneği Başkanı Ercan Agan, dernek üyeleriyle birlikte Kütahya'da şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Agan, derneklerinin kuruluş amacı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştı.

Agan, 2017 yılında Kayseri'de yaşanan terör saldırısında şehit düşen 15 asker anısına kurulan derneğin, Kayseri Hava Tugayı'nda ve Hava Yönü'nde askerlik yapmış eski paraşüt komandoları tarafından kurulduğunu belirtti. "Bizler Erciyes Mavi Kartalları olarak, vatan, bayrak ve ezan için her zaman hazırız. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak için buradayız" diyen Agan, dernek olarak her ay farklı şehirlerde şehit yakınlarını ziyaret ettiklerini ifade etti.

Kütahya'da büyük ilgi ve misafirperverlikle karşılandıklarını belirten Agan, "Kütahya Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederiz. Bizi bağırlarına bastılar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Dernek olarak sadece şehit ailelerine değil, aynı zamanda Güneydoğu'daki okullara da destek verdiklerini söyleyen Agan, "Bilgisayar sınıfları kurduk, yardımlaşma faaliyetlerinde bulunduk. Türkiye'nin en aktif derneklerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında, Kütahyalı şehit Hasan Karaman'ın kabrini de ziyaret eden heyet, dualar edip şehit ailesine çeşitli hediyeler takdim etti. Agan, "Şehidimizin emaneti Hasan Karaman'ı ve ailesini yalnız bırakmadık. Dualarımızı ettik, Fatihalarımızı gönderdik. Biz her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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