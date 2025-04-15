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Erciş'te Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağmur yağışı, yolları göle döndürdü ve sabah işe giden vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Erciş'te yağmur yağışı etkili oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Erciş'te gece başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Meteorolojinin uyarıları sonrası etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü. Yağmur nedeniyle sabah işe giden vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler de trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KALKAN - Yerel
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